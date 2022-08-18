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14:37 18 Августа 2022 Просмотров 49   КомментариевКомментарии

Фонд Притули придбав космічний супутник: що це означає

600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю «Байрактарів», пішли на купівлю супутника.

Притула розповів про покупку супутника

Про це повідомив Сергій Притула.

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“Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть з оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато”, – сказав волонтер.

Нагадаємо, компанія Baykar погодилася передати «народні Байрактари» українцям безкоштовно.

Що це означає

Мова йде про те, що волонтери взяли у безстрокову оренду супутник угруповання ICEYE. І додатково придбали повний пакет даних компанії на рік.

Апарати угруповання ICEYE спостерігають Землю в мікрохвильовому діапазоні (SAR), що дозволяє отримувати знімки поверхні в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов. Зазвичай, дані оновлюються раз на кілька годин, що дозволяє спостерігати театр бойових дій на тактичному рівні.

Роздільна здатність фото — до 25 см на піксель (залежить від ширини сканування). Це дозволяє розрізняти мікрохвильові знімки окремих людей.

Уряд України отримує у своє користування один із таких апаратів, що працюють на орбіті зі зручним для спостереження на території України нахилом.

Фото Кримського мосту з придбаного українцями супутника

Фото Кримського мосту з придбаного українцями супутника

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