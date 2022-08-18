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Главная » Світ » Політика
16:48 18 Августа 2022 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Зеленський провів переговори з генсеком ООН Гутеррешем: підсумки

У Львові президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Гуттереш зустрівся з Зеленським у Львові

Про підсумки зустрічі глава держави розповів у Telegram.

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За його словами, було домовлено про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Також обговорили можливі напрямки її розвитку.

Приділили увагу питанням незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків.

Окрему увагу приділили темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС.

“Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ”, – зазначив Зеленський.

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