Зеленський провів переговори з генсеком ООН Гутеррешем: підсумки
У Львові президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.
Про підсумки зустрічі глава держави розповів у Telegram.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
За його словами, було домовлено про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Також обговорили можливі напрямки її розвитку.
Приділили увагу питанням незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків.
Окрему увагу приділили темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС.
“Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ”, – зазначив Зеленський.