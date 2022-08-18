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20:51 18 Августа 2022 776 Комментарии
В Росії під Бєлгородом потужно горить склад із боєприпасами: мешканців прилеглих сіл евакуюють
Склад із боєприпасами горить у районі села Тимонове Валуйського міського округу у Білгородьсій області.
Мешканців навколишніх сіл евакуюють
Про це повідомив губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.
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«У районі села Тимоново Валуйського міського округу спалахнув склад із боєприпасами. За останніми даними, постраждалих немає, жертв немає», – зазначив він.
Голова округу вивозить мешканців сіл Тимонове та Солоті на безпечну відстань. На місці працюють оперативні служби.
Губернатор також наголосив, що причини пожежі встановлюють.
Тэги: Россия, Росія
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