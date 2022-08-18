НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Інциденти
20:51 18 Августа 2022 Просмотров 776   КомментариевКомментарии

В Росії під Бєлгородом потужно горить склад із боєприпасами: мешканців прилеглих сіл евакуюють

Склад із боєприпасами горить у районі села Тимонове Валуйського міського округу у Білгородьсій області.

Мешканців навколишніх сіл евакуюють

Про це повідомив губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«У районі села Тимоново Валуйського міського округу спалахнув склад із боєприпасами. За останніми даними, постраждалих немає, жертв немає», – зазначив він.

Голова округу вивозить мешканців сіл Тимонове та Солоті на безпечну відстань. На місці працюють оперативні служби.

Губернатор також наголосив, що причини пожежі встановлюють.

Тэги: Россия, Росія
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.08.2022 16:26
У РФ готуються до відмови ЄС видавати візи росіянам: які країни вже їм не раді
ТОР
18.08.2022 14:21
Росія перекинула під Калінінград винищувачі з ракетами «Кінджал»: нібито для стримування
ТОР
18.08.2022 12:28
У Рязанській області Росії масштабні пожежі: димом затягло Москву
blog comments powered by Disqus
В Росії під Бєлгородом потужно горить склад із боєприпасами: мешканців прилеглих сіл евакуюють

20:51 Світ

У Рязанській області Росії масштабні пожежі: димом затягло Москву

12:28 Світ

Аксьонов і Константінов виїхали з Криму з сім’ями і коханками: подробиці від розвідки

06:41 Україна

Росіяни відновили міст на греблі Каховської ГЕС

19:11 Україна

Зустріч канцлера Німеччини та президента Палестини закінчилася антисемітським скандалом

13:18 Світ

В Новій Каховці влучним ударом ЗСУ знищено базу окупантів. Відео

11:51 Україна

У окупантів загострилися проблеми зі стволами для артилерії

11:06 Світ

Російські військові моряки божеволіють: їх літаками вивозять до московської психлікарні

10:53 Світ

У Росії під Курском на протитанковій міні підірвався Камаз ЗС РФ

10:45 Світ

Вперше за три тижні Росія вдарила по Україні ракетами Х-22: цілили в міст біля Затоки

10:17 Україна

В офісі Зеленського заявили про необхідність знищити Кримський міст

09:18 Україна