В Росії під Бєлгородом потужно горить склад із боєприпасами: мешканців прилеглих сіл евакуюють

Склад із боєприпасами горить у районі села Тимонове Валуйського міського округу у Білгородьсій області.

Мешканців навколишніх сіл евакуюють



Про це повідомив губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.

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«У районі села Тимоново Валуйського міського округу спалахнув склад із боєприпасами. За останніми даними, постраждалих немає, жертв немає», – зазначив він.

Голова округу вивозить мешканців сіл Тимонове та Солоті на безпечну відстань. На місці працюють оперативні служби.

Губернатор також наголосив, що причини пожежі встановлюють.

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