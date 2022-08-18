Рано вранці росіяни обстріляли три райони Харкова

Об 05:44 російські війська обстріляли Харків, під ударами опинилися Київський, Основ’янський та Немишлянський райони міста.

Росія вкотре обстріляла Харків



Про це повідомив мер Ігор Терехов.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, в одному випадку є потрапляння до житлової будівлі, попередньо одна людина постраждала.

Також є приліт по інфраструктурному об’єкту. Там спалахнула пожежа.

Тэги: Харьков, Харків