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06:49 19 Августа 2022 9 Комментарии
Рано вранці росіяни обстріляли три райони Харкова
Об 05:44 російські війська обстріляли Харків, під ударами опинилися Київський, Основ’янський та Немишлянський райони міста.
Росія вкотре обстріляла Харків
Про це повідомив мер Ігор Терехов.
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За його словами, в одному випадку є потрапляння до житлової будівлі, попередньо одна людина постраждала.
Також є приліт по інфраструктурному об’єкту. Там спалахнула пожежа.
Тэги: Харьков, Харків
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