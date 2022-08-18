НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
06:49 19 Августа 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Рано вранці росіяни обстріляли три райони Харкова

Об 05:44 російські війська обстріляли Харків, під ударами опинилися Київський, Основ’янський та Немишлянський райони міста.

Росія вкотре обстріляла Харків

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, в одному випадку є потрапляння до житлової будівлі, попередньо одна людина постраждала.

Також є приліт по інфраструктурному об’єкту. Там спалахнула пожежа.

Тэги: Харьков, Харків
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.08.2022 06:17
Росіяни під ранок вдарили по Харкову ракетами: є постраждалі
ТОР
16.08.2022 06:30
Такого не було давно: вночі росіяни обстріляли відразу п’ять районів Харкова
ТОР
12.08.2022 05:59
Вночі окупанти обстріляли Харків: п’ять прильотів
blog comments powered by Disqus
Путін особисто збирається на саміт G20

10:51 Світ

Російські військові виводять техніку з Енергодару

10:21 Україна

У Севастополі пролунали вибухи в районі аеродрому “Бельбек”: що це було

06:38 Україна

У Керчі біля Кримського мосту пролунали потужні вибухи: кажуть про роботу ППО. Відео

21:42 Україна

В Росії під Бєлгородом потужно горить склад із боєприпасами: мешканців прилеглих сіл евакуюють

20:51 Світ

Запорізька чиновниця та депутат облради заробили понад мільйон на бюджетній закупівлі ліжок для тяжкохворих

19:49 Україна

У Рязанській області Росії масштабні пожежі: димом затягло Москву

12:28 Світ

Аксьонов і Константінов виїхали з Криму з сім’ями і коханками: подробиці від розвідки

06:41 Україна

Росіяни відновили міст на греблі Каховської ГЕС

19:11 Україна

Путін взявся за боротьбу з алкоголізмом у Росії та назвав способи

14:47 Світ

Зустріч канцлера Німеччини та президента Палестини закінчилася антисемітським скандалом

13:18 Світ