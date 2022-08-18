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Главная » Україна » Суспільство
09:28 19 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Росія готує провокацію на ЗАЕС 19 серпня: отримано нові підтвердження

Отримано нові підтвердження інформації щодо підготовки окупантами провокації на території ЗАЕС 19 серпня.

На ЗАЕС 19 серпня можлива російська провокація

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

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Зокрема, ліцензованому персоналу (який  виконує  свої функції на основі виданої Держатомінспекцією ліцензії) наказано залишатися вдома. На територію станції допускатиметься невелика частина оперативного персоналу.

Також стало відомо, що 18 серпня на вечірньому зібранні керівництва ЗАЕС були відсутні представники Росатому. При тому, що з моменту окупації співробітники російської структури в обов’язковому порядку були присутні на всіх подібних нарадах. На цей момент вони взагалі залишили територію ЗАЕС.

“Враховуючи кількість зброї, яка наразі знаходиться на території атомної станції, а також неодноразові провокативні обстріли, є висока вірогідність проведення масштабного теракту на ядерному об’єкті”, – зазначили в розвідці.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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