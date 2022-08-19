У Запоріжжі пролунала серія потужних вибухів

У Запоріжжі близько 13:00 пролунали потужні вибухи

В небі - сліди прольоту ракет



Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Сигналу повітряної тривоги не було. За інформацією місцевих жителів, пролунало шість вибухів – один за одним.

Імовірно всі прильоти припали приблизно на одне місце.

Не виключено, що працювала наша ПВО.

Також у небі помітили багато інверсійних слідів від ракет.

Після цього оголосили повітряну тривогу.

Офіційної інформації про можливі руйнування та постраждалих поки що немає.

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Тэги: Запорожье, Запоріжжя