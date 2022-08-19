Главная » Україна » Інциденти
13:14 19 Августа 2022 964 Комментарии
У Запоріжжі пролунала серія потужних вибухів
У Запоріжжі близько 13:00 пролунали потужні вибухи
В небі - сліди прольоту ракет
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Сигналу повітряної тривоги не було. За інформацією місцевих жителів, пролунало шість вибухів – один за одним.
Імовірно всі прильоти припали приблизно на одне місце.
Не виключено, що працювала наша ПВО.
Також у небі помітили багато інверсійних слідів від ракет.
Після цього оголосили повітряну тривогу.
Офіційної інформації про можливі руйнування та постраждалих поки що немає.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
Loading...
Новости по теме
ТОРРосійські військові виводять техніку з Енергодару
19.08.2022 10:21
ТОР
ТОРВночі росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю: стали відомі подробиці
18.08.2022 09:08