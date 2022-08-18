Війна зламала систему освіти в РФ: відмінники не можуть вступити до вишів, на їхніх місцях – діти військових

У російських вишах через війну — різке падіння балів та недобір. Відмінники, боячись потрапити до армії, надто перестраховувалися під час виборів факультетів. Проте багато місць дісталося дітям військових із зашифрованими іменами.

У російських вишах через війну — різке падіння балів



Про це повідомило російське видання «Верстка».

Через подвійний збій — у нових правилах Міносвіти та на «Держпослугах» вступ цього року став хаотичним та непрозорим. Студенти та викладачі називають його «голодними іграми» або «російською рулеткою».

Школярі, які добре здали ЄДІ, не потрапили на ті місця, куди спочатку хотіли — тепер їм доведеться платити за освіту і або відправити на війну. А замість відмінників навчатимуться сини силовиків, трієчники, а також вихідці з так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Видання проаналізувало прохідні бали до провідних вишів. Подекуди вони впали майже в півтора рази:

У МДТУ ім. Баумана на напрям «Ядерні реактори та матеріали» в цю

приймальну кампанію зараховували зі 189 балами, а минулорічний

прохідний бал був 236.

В ІТМО, який журнал Forbes поставив на перше місце в рейтингу найкращих вузів Росії, на «Інформатику та обчислювальну техніку» вступив абітурієнт із 258 балами. Прохідний бал минулого року – 281.

У МІСіС на цей же напрямок прохідний бал впав на 88 позицій: з 285 до 197.

У СПБГУ на напрямок «Економіка» проходив абітурієнт з балом 256, хоча минулого року прохідний бал був 272.

“Але воєнної операції все це на користь. Більше з’явиться срочників, які швидко стануть контрактниками і вирушать «звільняти» Україну. А у вишів буде менше приводів просити додаткове фінансування — до бюджету вже дірка, а пріоритетними видатками стали військові”, – резюмувало видання.

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