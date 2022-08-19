Блискавичне захоплення Києва, вбивство Зеленського та квіти від українців: як ФСБ провалила початок війни

Російський план блискавичного захоплення Києва було засновано на помилковій інформації ФСБ щодо ситуації в Україні.

Про початок війни та прорахунки російської розвідки розповіло The Washington Post на основі документів, які були зібрані українською та іншими розвідками.

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Згідно з ними, підрозділ ФСБ, відповідальний за Україну, суттєво зріс у розмірах за кілька місяців до початку війни.

Російські спецслужби розраховували на підтримку великої мережі платних агентів в апараті безпеки України. За словами чиновників, деякі з них підкорялися і саботували оборону України, тоді як інші, схоже, привласнили платежі ФСБ, але відмовилися виконувати накази Кремля, коли розпочалися бойові дії.

Великі соцопитування, проведені для ФСБ, показували, що більшість населення України була готова протистояти російському вторгненню, а очікування на те, що російські війська зустрінуть як визволителів, були необґрунтованими.

Попри це ФСБ продовжувала годувати Кремль райдужними оцінками, що українські маси вітатимуть прибуття російських військових та відновлення дружби з Москвою.

«ГРУ і військові мали багато бажаного, що видавалося за дійсне, але все почалося з ФСБ», — сказав високопоставлений західний співробітник служби безпеки.

За його словами, очікування, що на шляху росіян будуть розкидані квіти – це було твердження ФСБ.

Дотримуючись цих помилкових припущень, ФСБ відстоювала військовий план, заснований на ідеї блискавичного нападу на Київ та повалення уряду протягом кількох днів.

«Зеленський буде мертвий, взятий у полон або втече, що створить політичний вакуум, який агенти ФСБ мають заповнити», – йдеться у матеріалі.

Проте оперативникам ФСБ, які в якийсь момент досягли околиць Києва і на яких там чекали порожні квартири для розміщення, змушені були відступити разом із російськими військами.

Таким чином, замість того, щоб керувати формуванням нового уряду, співробітникам ФСБ довелося відповідати на важкі запитання в Москві, зокрема щодо великих сум, які пішли на їхнє фінансування.