Удар по аеродрому Саки знищив половину бойових літаків Чорноморського флоту РФ – Reuters

Удар по авіабазі Саки в окупованому Криму на початку цього місяця вивів з ладу більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомило Reuters із посиланням на західного чиновника.

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За його словами, Україна нині послідовно домагається «кінетичних ефектів» глибоко в тилу Росії, що істотно впливає на логістичну підтримку Росії та чинить «значний психологічний тиск на російське керівництво».

Раніше, 12 серпня, Міністерство оборони Великобританії заявило у своєму розвідувальному звіті, що частину російського повітряного флоту було знищено внаслідок вибуху, і повітряний потенціал військово-морського флоту серйозно погіршився.

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