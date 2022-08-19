Білорусь знову продовжила навчання біля українського кордону

Навчання білоруської армії продовжено щонайменше до 27 серпня.

Білорусь вчергове продовжила військові навчання



Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

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За її інформацією, загальна кількість продовжень становила 17 тижнів.

Там також зазначили, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але, як і раніше, не готова до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду.

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