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19:33 19 Августа 2022 50 Комментарии
Білорусь знову продовжила навчання біля українського кордону
Навчання білоруської армії продовжено щонайменше до 27 серпня.
Білорусь вчергове продовжила військові навчання
Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».
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За її інформацією, загальна кількість продовжень становила 17 тижнів.
Там також зазначили, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але, як і раніше, не готова до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду.
Тэги: беларусь, Білорусь
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