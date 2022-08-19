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06:30 20 Августа 2022 117 Комментарии
В Мелітополі вночі пролунали потужні вибухи
Вночі в окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи, які чуло все місто.
Пролунало щонайменше три вибухи
Про це повідомили місцеві мешканці, а також підтвердив мер Іван Федоров.
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Люди кажуть, що було чути три потужних вибухи.
За попередніми даними, сталося влучне попадання в одну з російських військових баз, яку рашисти вже вкотре намагаються відновити в районі аеродрому.
“Колаборанти одразу ж відзвітували перед старшим братом, що спрацювала їхня ППО. Так спрацювало що дим іде досі. Проте якщо у росармії така ППО, ЗСУ точно дістануть їх якомога швидше”, – зазначив Федоров.
Тэги: мелитополь, Мелітополь
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