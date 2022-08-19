НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
06:30 20 Августа 2022 Просмотров 117   КомментариевКомментарии

В Мелітополі вночі пролунали потужні вибухи

Вночі в окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи, які чуло все місто.

Пролунало щонайменше три вибухи

Про це повідомили місцеві мешканці, а також підтвердив мер Іван Федоров.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Люди кажуть, що було чути три потужних вибухи.

За попередніми даними, сталося  влучне попадання в одну з російських військових баз, яку рашисти вже вкотре намагаються відновити в районі аеродрому.

“Колаборанти одразу ж відзвітували перед старшим братом, що спрацювала їхня ППО. Так спрацювало що дим іде досі. Проте якщо у росармії така ППО, ЗСУ точно дістануть їх якомога швидше”, – зазначив Федоров.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
Loading...

Новости по теме

ТОР
19.08.2022 18:25
Колаборанти з Мелітополя в паніці намагаються втекти до Криму: їх не пускають на півострів
ТОР
17.08.2022 14:30
До фейкового “Мелітопольського університету” окупанти записали абітурієнтів і професорів із Москви
ТОР
17.08.2022 11:35
У центрі Мелітополя пролунав вибух біля комендатури окупантів
blog comments powered by Disqus
У Сочі масштабна пожежа біля аеропорту

10:00 Світ

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі: що відомо про український безпілотник

09:28 Україна

Війна зламала систему освіти в РФ: відмінники не можуть вступити до вишів, на їхніх місцях – діти військових

14:08 Світ

У Запоріжжі пролунала серія потужних вибухів

13:14 Україна

Названо можливу дату візиту МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

12:40 Світ

Путін особисто збирається на саміт G20

10:51 Світ

Російські військові виводять техніку з Енергодару

10:21 Україна

У Севастополі пролунали вибухи в районі аеродрому “Бельбек”: що це було

06:38 Україна

У Керчі біля Кримського мосту пролунали потужні вибухи: кажуть про роботу ППО. Відео

21:42 Україна

В Росії під Бєлгородом потужно горить склад із боєприпасами: мешканців прилеглих сіл евакуюють

20:51 Світ

Запорізька чиновниця та депутат облради заробили понад мільйон на бюджетній закупівлі ліжок для тяжкохворих

19:49 Україна