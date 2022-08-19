В Мелітополі вночі пролунали потужні вибухи

Вночі в окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи, які чуло все місто.

Пролунало щонайменше три вибухи



Про це повідомили місцеві мешканці, а також підтвердив мер Іван Федоров.

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Люди кажуть, що було чути три потужних вибухи.

За попередніми даними, сталося влучне попадання в одну з російських військових баз, яку рашисти вже вкотре намагаються відновити в районі аеродрому.

“Колаборанти одразу ж відзвітували перед старшим братом, що спрацювала їхня ППО. Так спрацювало що дим іде досі. Проте якщо у росармії така ППО, ЗСУ точно дістануть їх якомога швидше”, – зазначив Федоров.

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Тэги: мелитополь, Мелітополь