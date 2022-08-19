НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Інциденти
10:00 20 Августа 2022 Просмотров 719   КомментариевКомментарии

У Сочі масштабна пожежа біля аеропорту

Вранці 20 серпня в Адлерському районі Сочі біля аеропорту розпочалася масштабна пожежа, кажуть, на території гаражного кооперативу.

Кажуть, що палає гараж біля аеропорту

Про це повідомило SochiNews.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

На кадрах, знятих очевидцями, видно величезні чорні клуби диму і чути «хлопки». Очевидно, на охопленій вогнем території могло бути щось вибухонебезпечне.

На місці працюють бригади пожежників.

Офіційної інформації щодо причин пожежі та можливих постраждалих наразі немає.

Тэги: Россия, Росія
Loading...

Новости по теме

ТОР
19.08.2022 16:26
Удар по аеродрому Саки знищив половину бойових літаків Чорноморського флоту РФ – Reuters
ТОР
19.08.2022 14:08
Війна зламала систему освіти в РФ: відмінники не можуть вступити до вишів, на їхніх місцях – діти військових
ТОР
18.08.2022 20:51
В Росії під Бєлгородом потужно горить склад із боєприпасами: мешканців прилеглих сіл евакуюють
blog comments powered by Disqus
У Сочі масштабна пожежа біля аеропорту

10:00 Світ

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі: що відомо про український безпілотник

09:28 Україна

Війна зламала систему освіти в РФ: відмінники не можуть вступити до вишів, на їхніх місцях – діти військових

14:08 Світ

У Запоріжжі пролунала серія потужних вибухів

13:14 Україна

Названо можливу дату візиту МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

12:40 Світ

Путін особисто збирається на саміт G20

10:51 Світ

Російські військові виводять техніку з Енергодару

10:21 Україна

У Севастополі пролунали вибухи в районі аеродрому “Бельбек”: що це було

06:38 Україна

У Керчі біля Кримського мосту пролунали потужні вибухи: кажуть про роботу ППО. Відео

21:42 Україна

В Росії під Бєлгородом потужно горить склад із боєприпасами: мешканців прилеглих сіл евакуюють

20:51 Світ

Запорізька чиновниця та депутат облради заробили понад мільйон на бюджетній закупівлі ліжок для тяжкохворих

19:49 Україна