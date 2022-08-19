Главная » Світ » Інциденти
10:00 20 Августа 2022 719 Комментарии
У Сочі масштабна пожежа біля аеропорту
Вранці 20 серпня в Адлерському районі Сочі біля аеропорту розпочалася масштабна пожежа, кажуть, на території гаражного кооперативу.
Кажуть, що палає гараж біля аеропорту
Про це повідомило SochiNews.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
На кадрах, знятих очевидцями, видно величезні чорні клуби диму і чути «хлопки». Очевидно, на охопленій вогнем території могло бути щось вибухонебезпечне.
На місці працюють бригади пожежників.
Офіційної інформації щодо причин пожежі та можливих постраждалих наразі немає.
Тэги: Россия, Росія
Loading...
Новости по теме
ТОР