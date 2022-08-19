У Сочі масштабна пожежа біля аеропорту

Вранці 20 серпня в Адлерському районі Сочі біля аеропорту розпочалася масштабна пожежа, кажуть, на території гаражного кооперативу.

Кажуть, що палає гараж біля аеропорту



Про це повідомило SochiNews.

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На кадрах, знятих очевидцями, видно величезні чорні клуби диму і чути «хлопки». Очевидно, на охопленій вогнем території могло бути щось вибухонебезпечне.

На місці працюють бригади пожежників.

Офіційної інформації щодо причин пожежі та можливих постраждалих наразі немає.

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Тэги: Россия, Росія