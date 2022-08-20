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15:56 20 Августа 2022 Просмотров 146   КомментариевКомментарии

Міноборони РФ розслідує отруєння Сальдо бойовою отруйною речовиною

У міноборони РФ опрацьовують версію отруєння гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо, йде додаткове розслідування.

Росія офіційно заявила про отруєння херсонського гауляйтера

Про це із посиланням на військове відомство повідомило РИА Новости.

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Йдеться про можливе використання бойових отруйних речовин.

Також там заявили про нібито отруєння російських військових, які “виконували завдання” у Запорізькій області.

В результаті проведеного обстеження у них нібито було виявлено отруйну речовину – ботулотоксин типу «В».

«За фактом санкціонованого режимом Зеленського хімічного тероризму Росія готує документи, що це підтверджують, з результатами всіх аналізів», – додали в міноборони.

Тэги: Россия, Росія
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