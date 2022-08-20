Окупанти просунулись на Миколаївському напрямку: тривають бої
На Миколаївському напрямку російські війська вели наступальний бій у напрямку Васильки – Благодатне, мали частковий успіх.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Окупанти зайняли південну околицю населеного пункту Благодатне, бойові дії тривають.
Ситуація на інших напрямках:
На Слов’янському напрямку ворог провів розвідку боєм у напрямку Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов.
Намагався вести штурмові дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка і Сулигівка – Нова Дмитрівка. Зазнав втрат та відступив.
На Краматорському напрямку противник вів наступ у напрямку Берестове – Івано-Дар’ївка, успіху не мав.
На Бахмутському напрямку окупанти вели наступальні бої у напрямках Покровське – Бахмутське та Семигір’я – Зайцеве, успіху не мали, відійшли. Тривають бойові дії у напрямках Залізна Балка – Нью-Йорк та Новоселівка – Нью-Йорк.
На Авдіївському напрямку підрозділи противника ведуть штурмові дії у напрямках Піски – Невельське, Лозове – Невельське та Старомихайлівка – Мар’їнка, бойові дії тривають.