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10:32 21 Августа 2022 20 Комментарии
На Луганщині окупанти платять по 60 тисяч рублів за інформацію про чоловіків
В Луганській області за інформацію про місцеперебування чоловіків окупанти дають по 60 тисяч рублів.
Окупанти проводять примусову мобілізацію на Луганщині
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
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Він уточнив, що винагороду пропонують в невеличких містах окупованої Луганщини, де чоловіків майже не залишилося, а виконання плану із примусової мобілізації ніхто не відміняв.
“Родичі та сусіди демонструють там справжню «людяність» – беруть гроші, не вагаючись. Логіка проста – не мого чоловіка забрали на смерть, вже непогано. А ще й грошей дали. На новеньку «Ладу», щоправда, не вистачить, але ж тут і не Росія”, – пояснив Гайдай.
Тэги: Луганск
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