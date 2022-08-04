НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
10:32 21 Августа 2022 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

На Луганщині окупанти платять по 60 тисяч рублів за інформацію про чоловіків

В Луганській області за інформацію про місцеперебування чоловіків окупанти дають по 60 тисяч рублів.

Окупанти проводять примусову мобілізацію на Луганщині

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Він уточнив, що винагороду пропонують в невеличких містах окупованої Луганщини, де чоловіків майже не залишилося, а виконання плану із примусової мобілізації ніхто не відміняв.

“Родичі та сусіди демонструють там справжню «людяність» – беруть гроші, не вагаючись. Логіка проста – не мого чоловіка забрали на смерть, вже непогано. А ще й грошей дали. На новеньку «Ладу», щоправда, не вистачить, але ж тут і не Росія”, – пояснив Гайдай.

Тэги: Луганск
Loading...

Новости по теме

ТОР
04.08.2022 16:37
В окупованому Біловодську партизани розстріляли авто з гауляйтером і його заступницею
ТОР
27.07.2022 11:26
Росіяни все ще не можуть захопити повністю Луганщину
ТОР
18.07.2022 10:50
Вночі над Алчевськом російська ППО збила свій військовий літак. Відео
blog comments powered by Disqus
У Севастополі вранці знов пролунав вибух: подробиці

13:42 Україна

Під Запоріжжям кадирівці і буряти влаштували перестрілку: є загиблі

11:17 Україна

У Чорнобаївці знову вибухи та дим

19:58 Україна

Міноборони РФ розслідує отруєння Сальдо бойовою отруйною речовиною

15:56 Світ

У Сочі масштабна пожежа біля аеропорту

10:00 Світ

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі: що відомо про український безпілотник

09:28 Україна

У Севастополі пролунав вибух: з будівлі штабу Чорноморського флоту РФ валить дим

08:57 Україна

Окупанти спробували почати наступ на Харківському напрямку

07:35 Україна

Вночі окупанти обстріляли Миколаїв та Харків

06:55 Україна

Колаборанти з Мелітополя в паніці намагаються втекти до Криму: їх не пускають на півострів

18:25 Україна

Блискавичне захоплення Києва, вбивство Зеленського та квіти від українців: як ФСБ провалила початок війни

15:02 Україна