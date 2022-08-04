На Луганщині окупанти платять по 60 тисяч рублів за інформацію про чоловіків

В Луганській області за інформацію про місцеперебування чоловіків окупанти дають по 60 тисяч рублів.

Окупанти проводять примусову мобілізацію на Луганщині



Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

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Він уточнив, що винагороду пропонують в невеличких містах окупованої Луганщини, де чоловіків майже не залишилося, а виконання плану із примусової мобілізації ніхто не відміняв.

“Родичі та сусіди демонструють там справжню «людяність» – беруть гроші, не вагаючись. Логіка проста – не мого чоловіка забрали на смерть, вже непогано. А ще й грошей дали. На новеньку «Ладу», щоправда, не вистачить, але ж тут і не Росія”, – пояснив Гайдай.

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