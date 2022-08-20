НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
14:41 21 Августа 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Путін планує заробити на війні $12 трлн: як працює кривава бізнес-схема

У Москві війну проти України трактують як великий бізнес-проект – $1 трлн збитків від санкцій окупляться захопленими природними ресурсами на $12 трлн

Війна для Путіна - ще й бізнес-схема

Про новий підхід до Z-операції розповів російський політолог Станіслав Бєлковський.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, з таким трактуванням анексія українських областей — не просто технічне прирощування 22% території сусідньої країни, а придбання багатств, що містяться в їхніх надрах.

«Спецоперація стає архі-вигідним бізнес-проектом. І Путін веде себе як розважливий бізнесмен. Великий бізнес на цьому робить: витратили близько трильйона доларів, а отримуємо 12 трлн», – каже Бєлковський.

Він також додав, що анексію планують «узаконити» вже восени, після чого Росія перейде до оборони нових територій.

Тэги: Россия, Росія
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.08.2022 15:56
Міноборони РФ розслідує отруєння Сальдо бойовою отруйною речовиною
ТОР
20.08.2022 10:00
У Сочі масштабна пожежа біля аеропорту
ТОР
19.08.2022 16:26
Удар по аеродрому Саки знищив половину бойових літаків Чорноморського флоту РФ – Reuters
blog comments powered by Disqus