Путін планує заробити на війні $12 трлн: як працює кривава бізнес-схема

У Москві війну проти України трактують як великий бізнес-проект – $1 трлн збитків від санкцій окупляться захопленими природними ресурсами на $12 трлн

Війна для Путіна - ще й бізнес-схема



Про новий підхід до Z-операції розповів російський політолог Станіслав Бєлковський.

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За його словами, з таким трактуванням анексія українських областей — не просто технічне прирощування 22% території сусідньої країни, а придбання багатств, що містяться в їхніх надрах.

«Спецоперація стає архі-вигідним бізнес-проектом. І Путін веде себе як розважливий бізнесмен. Великий бізнес на цьому робить: витратили близько трильйона доларів, а отримуємо 12 трлн», – каже Бєлковський.

Він також додав, що анексію планують «узаконити» вже восени, після чого Росія перейде до оборони нових територій.

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