РФ входить у глибоку військово-кадрову кризу: буде наполягати на переговорах – Подоляк

Через значні втрати і неможливість оголосити мобілізацію в Росії настала криза, рішенням якої Кремль буде вважати перерву в війні, тобто переговори з Україною.

Таку думку висловив радник глави Офіса президента Михайло Подоляк.

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“РФ входить у глибоку військово-кадрову кризу: мобілізацію оголошувати не можна, бо «король голий», а добровольців удень зі свічкою не знайдеш. У хід ідуть боржники за кредитами, в’язні та охоронці «Пятёрочки». А значить, скоро буде ще більше пропозицій перерви, тобто переговорів”, – зазначив він.