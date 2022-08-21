Ввечері неділі в Севастополі та інших містах Криму лунали вибухи

Ввечері 21 серпня в кримських Telegram-каналах з’явилися повідомлення про роботу ППО у різних містах окупованого півострова.

ППО двічі працювала у Севастополі



Інформацію щодо роботи ППО біля військового аеродрому «Бельбек» підтвердив «губернатор Севастополя» Михайло Развожаєв.

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«Наші ППО відпрацювали чергові об’єкти на підходах до Бельбека з боку Євпаторії», – написав він в Telegram.

Трохи згодом Развожаєв додав, що «системи ППО відпрацювали в Козачці в районі Мису Херсонес».

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Також місцеві жителі в пабліках повідомляли, що в місті вперше ввімкнули сигнал повітряної тривоги.

Развожаєв зазначив, що це сигнал про режим бойової готовності у військовій частині. Міське сповіщення не вмикали.

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Водночас місцеві Telegram-канали з посиланням на очевидців повідомляли про звуки вибухів у Севастополі, Бахчисараї, Євпаторії та Новофедорівці.

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Тэги: крым, Крим