Російські війська просунулися на Миколаївському напрямку

На Миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Благодатне, мають частковий успіх.

Українські захисники дають відсіч ворогу



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На інших напрямках ситуація виглядає так:

На Слов’янському напрямку противник намагався вести наступ у напрямках Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку ворог намагається вести наступ у напрямку Спірне – Веселе, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник вів наступ у напрямках Вершина – Кодема і Гладосове – Кодема, успіху не мав. На напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмут, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве та Гладосове – Курдюмівка бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку ворог намагався вести штурмові дії у напрямках Спартак – Опитне, Новоселівка Друга – Красногорівка, Донецьк – Первомайське, Піски – Невельське, Лозове – Невельське, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку ворог вів наступ у напрямку Макарівка – Времівка, успіху не мав, відійшов.

На цих і інших напрямках уздовж лінії фронту окупанти продовжують обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії, стрілецької зброї.