Вбивця їхав за автівкою Дугіної: з’явилися подробиці резонансного вбивства

За автомобілем Дар’ї Дугіної перед її вбивством стежили люди із знеособленими телефонами.

Вибухівку в автівці підірвали за звонком телефону



Подробиці розслідування вбивства Дугіної розкрив Telegram-канал Mash.

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З дзвінка з одного з них і могла спрацювати вибухівка. Таку версію розглядає слідство.

Судячи зі свідчень білінгу, за позашляховиком Дар’ї їхали від місця мінування (парковка садиби Захарово) до місця вибуху.

Після вбивства телефони зникли із мережі.

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