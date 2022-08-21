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09:37 22 Августа 2022 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Вбивця їхав за автівкою Дугіної: з’явилися подробиці резонансного вбивства

За автомобілем Дар’ї Дугіної перед її вбивством стежили люди із знеособленими телефонами.

Вибухівку в автівці підірвали за звонком телефону

Подробиці розслідування вбивства Дугіної розкрив Telegram-канал Mash.

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З дзвінка з одного з них і могла спрацювати вибухівка. Таку версію розглядає слідство.

Судячи зі свідчень білінгу, за позашляховиком Дар’ї їхали від місця мінування (парковка садиби Захарово) до місця вибуху.

Після вбивства телефони зникли із мережі.

Тэги: Россия, Росія
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