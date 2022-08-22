Росія вичерпала наступальний імпульс: сил на значні атаки вже немає

Імпульс російських сил від територіальних завоювань навколо Бахмута та Авдіївки наприкінці липня вичерпаний, і російські атаки на сході України, ймовірно, завершаться.

У Росії вичерпалися сили на масштабні наступи



Такий прогноз дає американський Інститут з вивчення війни.

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Втім там припустили, що невеликі успіхи російської армії, ймовірно, продовжуватимуться.

Російські війська захопили Новолуганську та Вуглегірську теплову електростанцію (ТЕС) на південний схід від Бахмута 25 та 26 липня відповідно, зміцнивши російський контроль навколо складних водних об’єктів після багатьох тижнів боїв.

В Москві відзначили ці досягнення як значну військову перемогу. Там також святкували захоплення українських укріплень навколо вентиляційної шахти «Бутівка» на південний захід від Авдіївки після того, як українські війська покинули цей район 30 липня.

Російські війська в обмеженій мірі скористалися цими досягненнями і наступали на Бахмут з ​​північного сходу та південного сходу, а також навколо Авдіївки, але ці атаки нині зайшли у глухий кут. Окупанти не домоглися значних територіальних завоювань навколо Бахмута чи Авдіївки.

Аналітики вважають, що нездатність російських військ отримати вигоду з попередніх досягнень навколо Бахмута та Авдіївки є прикладом фундаментальнішої російської військової проблеми — нездатності перевести тактичні досягнення в оперативні успіхи.

Це допомагає пояснити надзвичайно повільні темпи просування Росії на Сході і переконливо свідчить, що росіяни не зможуть зайняти набагато більше позицій найближчими місяцями.

Російські сили, швидше за все, залишаться нездатними виділити достатньо ресурсів для будь-якої однієї наступальної операції, щоб відновити імпульс, необхідний для значних територіальних досягнень, які призведуть до оперативних успіхів.