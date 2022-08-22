Жителiв Миколаєва закликали працювати цей тиждень віддалено: чи закриють місто

Миколаїв не будуть закривати на в’їзд та виїзд на 23-24 серпня, але городян попросили працювати віддалено і бути обережними.

Кім закликав миколаївців бути обережними



Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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“Ми не проводимо жодних заходів, прошу не збиратись у великі колективи у ці дні. Використайте цей час для відпочинку з розумом”, – закликав він.

Також він назвав міфом інформацію щодо нібито ворожого наступу..

“Військові не бачать перспективи скорого просування ворогом в сторону Миколаєва. Тому вірте в ЗСУ, вони нас охороняють і бережуть”, – зазначив Кім.

Тэги: Николаев, Виталий Ким, Миколаїв, Віталій Кім