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12:02 22 Августа 2022 1 Комментарии
Жителiв Миколаєва закликали працювати цей тиждень віддалено: чи закриють місто
Миколаїв не будуть закривати на в’їзд та виїзд на 23-24 серпня, але городян попросили працювати віддалено і бути обережними.
Кім закликав миколаївців бути обережними
Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
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“Ми не проводимо жодних заходів, прошу не збиратись у великі колективи у ці дні. Використайте цей час для відпочинку з розумом”, – закликав він.
Також він назвав міфом інформацію щодо нібито ворожого наступу..
“Військові не бачать перспективи скорого просування ворогом в сторону Миколаєва. Тому вірте в ЗСУ, вони нас охороняють і бережуть”, – зазначив Кім.
Тэги: Николаев, Виталий Ким, Миколаїв, Віталій Кім
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