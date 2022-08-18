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06:08 23 Августа 2022 16 Комментарии
ООН створила комісію з розслідування загибелі українських полонених у Оленівці
Організація Об’єднаних Націй створила групу, яка готова розслідувати загибель українських полонених у російській в’язниці в Оленівці.
Група покаи не може розпочати розслідування
Про це повідомило CNN із посиланням на прес-секретаря ООН Стефана Дюжарріка.
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Проте зараз група не може розпочати розслідування, оскільки ситуація навколо в’язниці є небезпечною для доступу без належних гарантій.
За словами Дюжарріка, до складу команди увійшли відставний генерал-лейтенант поліції з Бразилії, дипломат з Ісландії та поліцейський чиновник із Нігеру.
Група встановить факти та надасть доповідь Генеральному секретарю ООН.
Тэги: ООН
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