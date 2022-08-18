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06:08 23 Августа 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

ООН створила комісію з розслідування загибелі українських полонених у Оленівці

Організація Об’єднаних Націй створила групу, яка готова розслідувати загибель українських полонених у російській в’язниці в Оленівці.

Група покаи не може розпочати розслідування

Про це повідомило CNN із посиланням на прес-секретаря ООН Стефана Дюжарріка.

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Проте зараз група не може розпочати розслідування, оскільки ситуація навколо в’язниці є небезпечною для доступу без належних гарантій.

За словами Дюжарріка, до складу команди увійшли відставний генерал-лейтенант поліції з Бразилії, дипломат з Ісландії та поліцейський чиновник із Нігеру.

Група встановить факти та надасть доповідь Генеральному секретарю ООН.

Тэги: ООН
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