Ердоган продовжує наполягати на переговорах Зеленського та Путіна у Туреччині
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не полишив спроб зближення президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.
Як повідомило CNN Turk, у зверненні до нації в понеділок Ердоган зокрема заявив, що й далі хоче домогтися зустріч глав воюючих держав заради встановлення миру.
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«Усі є свідками того, як ми, Туреччина, робимо зусилля, щоб запобігти війні та досягти миру. Відвантаження українського зерна світу є важливою подією для людства», – сказав турецький президент.
Він також нагадав, що раніше зустрівся окремо з Путіним та Зеленським.
«Наша мета – зібрати разом Путіна і Зеленського в нашій країні найближчим часом, аби прокласти шлях для вирішення кризи», – додав Ердоган.