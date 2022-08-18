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07:09 23 Августа 2022 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Ердоган продовжує наполягати на переговорах Зеленського та Путіна у Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не полишив спроб зближення президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.

Ердоган вже неодноразово зустрічався з Путіним і Зеленським

Як повідомило CNN Turk, у зверненні до нації в понеділок Ердоган зокрема заявив, що й далі хоче домогтися зустріч глав воюючих держав заради встановлення миру.

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«Усі є свідками того, як ми, Туреччина, робимо зусилля, щоб запобігти війні та досягти миру. Відвантаження українського зерна світу є важливою подією для людства», – сказав турецький президент.

Він також нагадав, що раніше зустрівся окремо з Путіним та Зеленським.

«Наша мета – зібрати разом Путіна і Зеленського в нашій країні найближчим часом, аби прокласти шлях для вирішення кризи», – додав Ердоган.

Тэги: Реджеп Тайип Эрдоган, Реджеп Тайіп Ердоган
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