Посольство США закликало своїх громадян залишити Україну

Посольство США закликало громадян Сполучених штатів залишати Україну, використовуючи доступні приватно варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно.

Посольство США попередило громадян про небезпеку в Україні



Відповідне попередження розміщено на сайті посольства.

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Там зазначено, що Державний департамент має інформацію про те, що Росія активізує зусилля щодо завдання ударів по цивільній інфраструктурі України та урядовим об’єктам найближчими днями.

«Російські удари по Україні становлять постійну загрозу для цивільного населення та цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Там також зазначено, що ситуація з безпекою на всій території України є вкрай нестабільною, і умови можуть погіршитися без попередження.

Тому громадян США закликали зберігати пильність і робити відповідні кроки для підвищення своєї поінформованості щодо безпеки.

Тэги: США