НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
10:51 23 Августа 2022 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

Посольство США закликало своїх громадян залишити Україну

Посольство США закликало громадян Сполучених штатів залишати Україну, використовуючи доступні приватно варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно.

Посольство США попередило громадян про небезпеку в Україні

Відповідне попередження розміщено на сайті посольства.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Там зазначено, що Державний департамент має інформацію про те, що Росія активізує зусилля щодо завдання ударів по цивільній інфраструктурі України та урядовим об’єктам найближчими днями.

«Російські удари по Україні становлять постійну загрозу для цивільного населення та цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Там також зазначено, що ситуація з безпекою на всій території України є вкрай нестабільною, і умови можуть погіршитися без попередження.

Тому громадян США закликали зберігати пильність і робити відповідні кроки для підвищення своєї поінформованості щодо безпеки.

Тэги: США
Loading...

Новости по теме

ТОР
19.08.2022 08:56
США виділить Україні ще $800 млн. військової допомоги
ТОР
17.08.2022 08:28
США провели випробування ракети Minuteman III та заявили про готовність ядерних сил
ТОР
14.08.2022 17:38
Делегація сенаторів США прибула на Тайвань двома літаками: Китай знов напружився
blog comments powered by Disqus
Окупанти будують плавучий міст поряд з пошкодженим Антонівським у Херсоні

10:23 Україна

Пожежа на заводі ім.Шевченка у Харкові: рятувальники розповіли подробиці

09:18 Україна

У Харкові горить завод ім. Шевченка

06:32 Україна

У Севастополі пролунали потужні вибухи: тряслися стіни і вибивало шибки

18:18 Україна

У курортній Кирилівці окупанти відзначали день прапора РФ зі старим Харатьяном та дивною масовкою

16:17 Україна

ФСБ заявила про розкриття вбивства Дугіної: нібито на замовлення українських спецслужб

14:39 Світ

Російські війська просунулися на Миколаївському напрямку

07:13 Україна

У Донецьку горить і потужно детонує склад із боєприпасами

06:35 Україна

Ввечері неділі в Севастополі та інших містах Криму лунали вибухи

06:24 Україна

В Мелітополі перерізали горлянку окупанту, який намагався зґвалтувати неповнолітню

23:31 Україна

Російських військових з Запорізької АЕС госпіталізували з ознаками променевої хвороби

18:37 Україна