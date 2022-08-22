22.08.2022 18:18
Главная » Україна » Інциденти
16:38 23 Августа 2022 369 Комментарии
У Севастополі пролунало кілька вибухів
У Севастополі пролунало кілька вибухів, які чули люди у різних районах.
В Севастополі знов працює ПВО
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та жителі у чатах та соцмережах.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Люди кажуть, що було голосно в Балаклаві, Камишовій бухті, Олімпії та Солдатському пляжі.
На фото та відео, що з’являються в мережі, видно у небі сліди роботи ППО.
Офіційних коментарів наразі немає.
Тэги: крым, севастополь, Крим
Loading...
Новости по теме
ТОРВвечері неділі в Севастополі та інших містах Криму лунали вибухи
22.08.2022 06:24
ТОРУ Севастополі вранці знов пролунав вибух: подробиці
21.08.2022 13:42