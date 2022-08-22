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16:38 23 Августа 2022 Просмотров 369   КомментариевКомментарии

У Севастополі пролунало кілька вибухів

У Севастополі пролунало кілька вибухів, які чули люди у різних районах.

В Севастополі знов працює ПВО

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та жителі у чатах та соцмережах.

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Люди кажуть, що було голосно в Балаклаві, Камишовій бухті, Олімпії та Солдатському пляжі.

На фото та відео, що з’являються в мережі, видно у небі сліди роботи ППО.

Офіційних коментарів наразі немає.

Хмаринка в районі вулиці Маячної

Хмаринка в районі вулиці Маячної

Небо в районі бухти Казачої

Небо в районі бухти Казачої

Тэги: крым, севастополь, Крим
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