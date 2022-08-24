У Михайлівці під Запоріжжям партизани підірвали гауляйтера

У Михайлівці Запорізької області партизани підірвали у своєму автомобілі місцевого гауляйтера Івана Сушка.

Сушко очолював "адміністрацію" окупантів з квітня



Про це повідомив Obozrevatel із посиланням на власні джерела.

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Підрив було зроблено близько 8 години ранку 24 серпня.

Передбачалося, що колишній тамада, який погодився співпрацювати з ворогом і очолив окупаційну «адміністрацію», загинув.

Однак окупаційна влада повідомила, що Сушко вижив, але перебуває у важкому стані.

У момент вибуху в автомобілі разом із Сушком знаходилася дитина його коханки-колаборантки. За попередньою інформацією, дитина вижила.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя