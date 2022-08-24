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10:04 24 Августа 2022 142 Комментарии
У Михайлівці під Запоріжжям партизани підірвали гауляйтера
У Михайлівці Запорізької області партизани підірвали у своєму автомобілі місцевого гауляйтера Івана Сушка.
Сушко очолював "адміністрацію" окупантів з квітня
Про це повідомив Obozrevatel із посиланням на власні джерела.
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Підрив було зроблено близько 8 години ранку 24 серпня.
Передбачалося, що колишній тамада, який погодився співпрацювати з ворогом і очолив окупаційну «адміністрацію», загинув.
Однак окупаційна влада повідомила, що Сушко вижив, але перебуває у важкому стані.
У момент вибуху в автомобілі разом із Сушком знаходилася дитина його коханки-колаборантки. За попередньою інформацією, дитина вижила.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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