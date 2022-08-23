У Рязанській області площа лісових пожеж швидко розростається: вогонь йде на Москву

Минулої доби площа лісових пожеж у Рязанській області РФ збільшилася на чверть і склала майже 12 тисяч гектарів.

Площа пожежі склала майже 12 тисяч гектарів



Про це повідомило РИА Новости.

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Точна цифра за інформацією на 7:00 середи – 11,716 тисяч га. Учора цей показник становив 9,469 тисячі га. Інакше кажучи, за добу площа збільшилася приблизно на 24%.

В області діє режим НС, мешканців кількох населених пунктів евакуювали.

Минулого тижня дим від пожеж дійшов до Москви, сьогодні там зберігається запах гару.

Також влада Володимирської області повідомила, що рязанська пожежа поширюється у бік Підмосков’я.

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