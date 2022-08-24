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12:56 24 Августа 2022 Просмотров 94   КомментариевКомментарии

РФ нанесла груповий ракетний удар по Миргороду: подробиці

Сьогодні об 11:00 військами РФ нанесено груповий удар ракетами «повітря-з», ймовірно Х-22, по військовій інфраструктурі міста Миргород.

Миргород атаковано ракетами з літаків

Про це повідомили в Миргородській міськраді.

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Пожежа триває. На уражених об’єктах працюють карети швидкої допомоги, представники Національної поліції України та служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

За інформацією військового керівництва частини, кількість жертв та руйнувань уточнюється.

Тэги: Миргород
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