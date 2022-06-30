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13:11 24 Августа 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Арахамія розповів про перемогу на переговорах з Росією

Україна перемогла на першому етапі переговорів із Росією та переможе у підсумку, коли настане час для другого етапу.

Арахамія сподівається на перемогу України на другому етапі переговорів з Росією

Про це розповів глава української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія в ефірі національного телемарафону.

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«На першому етапі ми точно перемогли, навіть вони це визнають. Зараз у нас йде другий етап. Ми зараз на паузі. Чому ми на паузі? Тому що це залежить повністю, безпосередньо від успіхів наших Збройних сил. Як тільки будуть успіхи, я вважаю, ми переможемо і на другому етапі», – пояснив нардеп.

Він також зазначив, що останнім часом побільшало сигналів про «промацування грунту» з боку РФ стосовно відновлення переговорів.

Арахамія пов’язує це з тим, що ЗСУ показують гарні успіхи і з тим, що в Криму починають відбуватися певні події.

“Вони бачать, що так і немає можливості Херсонську, Запорізьку області нормально окупувати, як це вони зробили на Донбасі. Вони бачать, що люди відмовляються співпрацювати з (окупаційною) владою”, – розповів політик.

Тэги: Давид Арахамия, Давид Арахамія
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