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13:48 24 Августа 2022 0 Комментарии
Туреччина заявила, що Росія має повернути Крим Україні
Крим має знову стати частиною української території, якщо між Росією та Україною буде підписано угоду.
Калин ще раз озвучивпозицію Ердогана щодо Криму
Про це заявив в інтерв’ю CNN офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин.
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За його словами, анексія Криму Росією є незаконною, і позиція Туреччини щодо цього питання не змінилася з 2014 року.
“Крим є частиною української території. Це має бути основою будь-якої угоди, яка буде укладена між РФ та Україною”, – наголосив представник Ердогана.
Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Крим має повернутися до складу України, згідно з «міжнародним правом».
Тэги: крым, Турция, Крим, Туреччина
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