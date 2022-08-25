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15:27 25 Августа 2022 1 Комментарии
Путін підписав указ про збільшення армії до 2 млн військових
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення чисельності Збройних сил Росії на 137 тисяч – до 2,04 мільйона осіб.
Про це повідомило російське агентство «РИА Новости».
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«Встановити штатну чисельність Збройних сил Російської Федерації в кількості 2 039 758 одиниць, у тому числі 1 150 628 військовослужбовців», – сказано в документі.
Указ набирає чинності з 1 січня 2023 року.
Згідно з попереднім указом, від 17 листопада 2017 року, російські війська налічували 1 902 758 солдатів та офіцерів, у тому числі 1 013 628 військовослужбовців.
Тэги: Россия, Росія
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