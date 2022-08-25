Окупанти влаштували вогневий шквал і намагалися відтіснити ЗСУ під Авдіївкою

На Авдіївському напрямку противник, ударами авіації, вогнем танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню намагався відтіснити підрозділи наших військ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Під приціл окупантів потрапили важливі об’єкти військової та цивільної інфраструктури в районах Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Невельського, Первомайського, Водяного, Залізного та Олександрополя.

Ворог намагався прорвати оборону наших військ у районі населеного пункту Первомайське, отримав жорстку відсіч та відійшов.

На Харківському напрямку ворог здійснив невдалу спробу наступальних дій біля Петрівки, зазнав втрат та відійшов.

На Слов’янському напрямку сили оборони України відбили спробу наступу підрозділів ворога неподалік Долини та Дмитрівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив спробу покращення тактичного положення біля Старого Каравану, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися просунутися біля Кодеми та Бахмутського, зазнали втрат і відступили.

На Південнобузькому напрямку ворог намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Благодатне, зазнав втрат та відійшов. Спроба наступу противника у районі Таврійського під вогнем наших воїнів захлинулася і окупанти відступили.