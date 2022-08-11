Гра в кішки-мишки: Кім Чен Ин побудував вісім особняків для захисту від замаху

Лідер КНДР Кім Чен Ин побудував вісім особняків, щоб ніхто не здогадався, де він знаходиться, на випадок спроби замаху.

Кім Чен Ин - майстер гратися у схованки



Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на дослідження порталу North Korea Leadership Watch.

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На опублікованих супутникових знімках видно поточні та закінчені будівельні роботи над житловими будинками у двох елітних районах у центрі Пхеньяну.

Нові особняки розташовуються в комплексі Чангвансан, у так званому «Забороненому місті», де живе та працює Кім Чен Ин та інші ключові представники північнокорейської еліти.

Будинки розташовані через дорогу від офісних будівель відділів ЦК правлячої партії.

Аналітик, директор та засновник North Korea Leadership Watch Майкл Медден у бесіді з Daily Mail заявив, що однією з можливих причин будівництва було завдання ускладнити пошук місцезнаходження Кім Чен Ина, щоб його вороги не знали, де він спить, і не змогли нанести удар.

«Це буде атака з-за меж країни, націлена на керівництво Північної Кореї, а також на командування та контроль над її військовими активами», – пояснив Медден.

За його словами, це «ще один раунд у «грі в кішки-мишки», в якій лідер Північної Кореї вислизає від фіксації свого розташування супутниковими знімками».

Експерт зазначив, що іноді для цього використовуються несправжні кортежі, підземні споруди, а також виїзди рано вранці.

«Якщо ви думаєте, що він в одному будинку, то подумайте ще раз, він може бути в іншому», – іронічно зауважив він.

Медден також висловив думку, що «параноїдальна тактика» північнокорейського лідера сягає першого імператора Китаю Цінь Шихуану, який, як вважається, щоночі лягав спати в різних кімнатах, щоб уникнути нападу.

Тэги: Ким Чен Ын, Kiм Чен Ин