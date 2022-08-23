США зроблять допомогу Україні довгостроковою військовою операцією та призначать командувача

США планують найближчими тижнями оголосити довгострокову військову місію з підтримки України та призначити генерала, який відповідатиме за постачання допомоги й підготовку українських військових.

США розглядають допомогу Україні як довгострокову інвестицію



Про це повідомило The Wall Street Journal.

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Оголошення військової операції з певною назвою означає її офіційне визнання, а також вказує на те, що США планують довгострокове фінансування підтримки України й участь у цьому процесі американських військових. Зокрема це передбачає можливість нагородження учасників операції.

Обрання генерал, який, як очікується, матиме дві або три зірки, відображає створення командного центру, відповідального за координацію зусиль. Це відрізняється від переважно тимчасових заходів, у межах яких останні роки надавались військова підготовка й допомога українцям.

Зобов’язання у розмірі 2,98 мільярда доларів, оголошене в середу, фінансуватиме закупівлю зброї та боєприпасів у оборонних підрядників.

Зброя у більшості попередніх пакетів надійшла із запасів США. У той час як деякі оборонні компанії, можливо, зможуть надати деякі боєприпаси найближчими місяцями.

Адміністрація Байдена заявила, що отримання зброї, обіцяної Україні в середу, буде багаторічними інвестиціями.

Останній пакет допомоги в галузі безпеки покликаний допомогти Україні побудувати свою армію у довгостроковій перспективі, заявив Пентагон.

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