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07:13 26 Августа 2022 0 Комментарии
ЗСУ не дали ворогу просунутися на Бахмут
На східному фронті російські окупанти не полишають спроб ведення штурмових та наступальних дій, зосередивши зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках.
ЗСУ відбили ворожі атаки на Бахмутському напрямку
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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На Бахмутському напрямку біля Соледара, Бахмута та Кодеми ворог вів наступальний бій, успіху не мав.
На Авдіївському напрямку обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Невельського, Водяного, Нетайлового, Красногорівко, Новобахмутівки, Нью-Йорка, Залізного та Опитного.
На інших напрямках ворог вів обстріли українських позицій і цивільної інфраструктури з артилерії, танків і стрілецької зброї.
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