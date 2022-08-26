ЗСУ не дали ворогу просунутися на Бахмут

На східному фронті російські окупанти не полишають спроб ведення штурмових та наступальних дій, зосередивши зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

ЗСУ відбили ворожі атаки на Бахмутському напрямку



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На Бахмутському напрямку біля Соледара, Бахмута та Кодеми ворог вів наступальний бій, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Невельського, Водяного, Нетайлового, Красногорівко, Новобахмутівки, Нью-Йорка, Залізного та Опитного.

На інших напрямках ворог вів обстріли українських позицій і цивільної інфраструктури з артилерії, танків і стрілецької зброї.