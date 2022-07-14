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07:26 26 Августа 2022 70 Комментарии
США завдали авіаударів по Сирії за наказом Байдена
США завдали авіаційних ударів по пов’язаних з Іраном цілях у Сирії задля захисту американського персоналу та зриву серії нападів на Сполучені Штати та їхніх партнерів.
Байден наказав завдати удару по Сирії
Як повідомило Reuters, про це заявив президент США Джо Байден.
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У листі до спікера Палати представників США Ненсі Пелосі він зазначив, що наказав завдати ударів у вівторок «відповідно до мого обов’язку захищати громадян Сполучених Штатів як вдома, так і за кордоном, а також в інтересах національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів».
Тэги: США, Джо Байден
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