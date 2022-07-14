США завдали авіаударів по Сирії за наказом Байдена

США завдали авіаційних ударів по пов’язаних з Іраном цілях у Сирії задля захисту американського персоналу та зриву серії нападів на Сполучені Штати та їхніх партнерів.

Байден наказав завдати удару по Сирії



Як повідомило Reuters, про це заявив президент США Джо Байден.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

У листі до спікера Палати представників США Ненсі Пелосі він зазначив, що наказав завдати ударів у вівторок «відповідно до мого обов’язку захищати громадян Сполучених Штатів як вдома, так і за кордоном, а також в інтересах національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів».

Тэги: США, Джо Байден