НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
07:26 26 Августа 2022 Просмотров 70   КомментариевКомментарии

США завдали авіаударів по Сирії за наказом Байдена

США завдали авіаційних ударів по пов’язаних з Іраном цілях у Сирії задля захисту американського персоналу та зриву серії нападів на Сполучені Штати та їхніх партнерів.

Байден наказав завдати удару по Сирії

Як повідомило Reuters, про це заявив президент США Джо Байден.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

У листі до спікера Палати представників США Ненсі Пелосі він зазначив, що наказав завдати ударів у вівторок «відповідно до мого обов’язку захищати громадян Сполучених Штатів як вдома, так і за кордоном, а також в інтересах національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів».

Тэги: США, Джо Байден
Loading...

Новости по теме

ТОР
14.07.2022 16:47
Байден переконає Ізраїль розширити військову допомогу Україні
ТОР
30.06.2022 17:06
Более 600 танков, 500 артсистем, РСЗО и ПВО: Байден рассказал, что еще получит Украина
ТОР
05.06.2022 08:20
В США экстренно эвакуировали президента Байдена с супругой: в небо подняли авиацию
blog comments powered by Disqus