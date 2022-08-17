У центрі Львова обвалився житловий будинок

Вночі близько 01:30 у Львові на проспекті Свободи, 23 відбулося часткове руйнування триповерхового багатоквартирного житлового будинку.

Обвал стався близько 01:30 у Львові



Про це повідомили у ГУ ДСНС Львівської області.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

На місці події з’ясувалось, що сталось руйнування 3-х квартир: одна квартира зруйнована повністю, дві – частково. Також відбулось повне руйнування 2-х нежитлових приміщень, загальною площею 80 кв.м.

Всього було евакуйовано 12 людей, з них 4-х річна дитина.

На місці події працював кінологічний розрахунок. Пошуки можливих потерпілих проводила собака на ім’я Зоя.

Пожежно-рятувальними підрозділами проводились роботи по розбору завалів з метою пошуку потерпілих.

О 04:57 пошуки були завершені. Потерпілих не виявлено.

Зі слів заступниці мера Львова Ірини Маруняк, мешканці почули незвичний шум в одній з квартир та зателефонували до поліції. Людей з будинку евакуювали до того, як стався обвал.

«Внаслідок обвалу флігельної частини будинку зруйнувано три квартири та 2 нежитлові приміщення. Одна квартира здавалась в оренду, відтак зараз з’ясовують, чи були у ній люди. Усіх решту мешканців евакуйовано. На місці аварії працюють усі відповідні служби», – повідомила Маруняк.

За попередньою інформацією, «ймовірною причиною обвалу стала реконструкція будинку у сусідній будівлі на проспекті Свободи, 21″, зазначають у мерії. Наразі законність робіт встановлюють.

Тэги: Львов, Львів