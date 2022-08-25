Місія МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС наступного тижня: зараз обирають маршрут

Місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС заплановано наступного тижня.

Росіяни штучно намагаються завадити місії



Про це повідомила радник міністра енергетики України Лана Зеркаль в ефірі «Радіо НВ».

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«Наступного тижня запланований візит місії МАГАТЕ, і зараз вирішуються всі логістичні маршрути, як вони діставатимуться. Незважаючи на те, що росіяни погодилися, що місія їхатиме через територію України, вони штучно зараз створюють всі умови для того, щоб місія не доїхала до об’єкта з огляду на ситуацію навколо нього», – сказала вона.

За словами Зеркаль, мета місії – проконтролювати ситуацію на станції та вжити заходів, щоб убезпечити Європу та весь світ від можливої катастрофи.

Тэги: Запорожская АЭС, Запорізька АЕС