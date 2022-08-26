НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
14:36 26 Августа 2022 Просмотров 381   КомментариевКомментарии

У Запоріжжі пролунали вибухи: у небі помітили авіацію

У Запоріжжі вдень близько 14:00 пролунали один за одним два потужні вибухи.

Інверсійни сліди від збитих ракет у небі

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Сигнал повітряної тривоги у місті не включався ні до, ні після вибухів.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За словами очевидців, у небі над Хортицею пролетіли дві ракети, а трохи далі, вже на правому березі, бачили в небі два українські винищувачі.

За попередньою інформацією, ракетами, випущеними з літаків, були знешкоджені обидві ворожі.

Також у мережі з’явилися відповідні відео.

Згодом голова Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив, що над містом спрацювала ПВО Збройних сил України.

Loading...

Новости по теме

ТОР
26.08.2022 14:29
Критерии оценок онлайн-казино Украины
ТОР
26.08.2022 13:46
Ми на боці України: Байрактар відкинув можливість продажу безпілотників Росії
ТОР
26.08.2022 13:32
До бійки в центрі Відня причетні люди, зв’язані з кримінальним авторитетом Наріком – ЗМІ
blog comments powered by Disqus