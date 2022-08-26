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14:36 26 Августа 2022 381 Комментарии
У Запоріжжі пролунали вибухи: у небі помітили авіацію
У Запоріжжі вдень близько 14:00 пролунали один за одним два потужні вибухи.
Інверсійни сліди від збитих ракет у небі
Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Сигнал повітряної тривоги у місті не включався ні до, ні після вибухів.
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За словами очевидців, у небі над Хортицею пролетіли дві ракети, а трохи далі, вже на правому березі, бачили в небі два українські винищувачі.
За попередньою інформацією, ракетами, випущеними з літаків, були знешкоджені обидві ворожі.
Також у мережі з’явилися відповідні відео.
Згодом голова Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив, що над містом спрацювала ПВО Збройних сил України.
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