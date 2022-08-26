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14:42 26 Августа 2022 21 Комментарии
Запорізьку АЕС підключено до мережі: вона знов виробляє електрику для України
Запорізька атомна електростанція підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України.
Про це повідомили в Енергоатомі.
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Там зазначили, що сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності.
Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.
“Атомники Запорізької АЕС – справжні герої! Вони невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України й усієї Європи і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію”, – сказано в повідомленні.
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