НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
14:42 26 Августа 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Запорізьку АЕС підключено до мережі: вона знов виробляє електрику для України

Запорізька атомна електростанція підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України.

Про це повідомили в Енергоатомі.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Там зазначили, що сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності.

Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.

“Атомники Запорізької АЕС – справжні герої! Вони невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України й усієї Європи і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію”, – сказано в повідомленні.

Loading...

Новости по теме

ТОР
26.08.2022 14:36
У Запоріжжі пролунали вибухи: у небі помітили авіацію
ТОР
26.08.2022 14:29
Критерии оценок онлайн-казино Украины
ТОР
26.08.2022 13:46
Ми на боці України: Байрактар відкинув можливість продажу безпілотників Росії
blog comments powered by Disqus