В розвідці розповіли, коли розпочнеться вирішальний період війни в Україні

Вирішальним періодом війни в Україні стане осінь, поки кліматичні умови сприяють веденню активних бойових дій.

Скибіцький спрогнозував подальший хід війни



Такий прогноз озвучив в інтерв’ю РБК-Україна представник Головного Управління Розвідки Міноборони Вадим Скибіцький.

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«Якщо говорити про природні та кліматичні умови – це вересень-жовтень. Далі піде негода, листопад, зима, але бойові дії продовжаться. Вони можуть бути не такими активними, однак у нас є досвід застосування збройних сил РФ проти нашої Сумської та Чернігівської областей минулої зими”, – пояснив Скибицький.

Він додав, що попри втечу окупантів з цих територій, біля наших кордонів на території Росії базується приблизно 4 батальйонні тактичні групи, які здійснюють обстріл нашої територ і тримають у напрузі і відволікають на себе сили та засоби ЗСУ.

“Тому за будь-якого розкладу зимовий період також буде складним, бо йтимуть бойові дії, що турбують, для того, щоб тримати в напрузі Збройні сили України”, – зазначив представник розвідки.

Також, за його словами, Росія використовуватиме фактор енергетичних ресурсів, щоб дестабілізувати внутрішню ситуацію В Україні. На цьому тлі окупанти готуватимуться до весни і відновлення потужних бойових дій.