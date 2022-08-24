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13:17 27 Августа 2022 Просмотров 133   КомментариевКомментарии

Хворий за трьома напрямками: в ГУР розповіли про здоров’я Путіна

Президент Росії Володимир Путін хворий морально, фізично, та ще й є шизофреніком.

Путін буде воювати до кінця своїх днів

Про  це розповів в інтерв’ю РБК-Україна представник Головного Управління Розвідки Міноборони Вадим Скибіцький.

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Він уточнив, що інформація щодо реального стану здоров’я російського диктатора приховується, втім він складний.

Але, на думку розвідника, Путін буде воювати до кінця своїх днів, не зупиниться і не відмовиться від агресії. Тож, думати, що його здоров’я буде впливати на хід війни – хибно.

“У нього одна мета і він її озвучив: «Петро I воював 21 рік, отже, і я буду стільки ж воювати, і буду воювати доти, доки не зроблю того, про що я мрію». В усіх його програмних статтях, які він писав, викладено, яке в нього світобачення”, – додав Скибіцький.

Як повідомляли Vlasti, у президента РФ Володимира Путіна рак із метастазами, хвороба Паркінсона і, можливо, шизофренія, і про ці діагнози відомо ЦРУ.

Тэги: Владимир Путин, Володимир Путін
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