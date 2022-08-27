Росія влучила високоточною ракетою в громадський туалет на Херсонщині

Російські військові влучили дорогою ракетою Х-59 у громадський туалет у Херсонській області.

Цікаво, що з цього приводу розповість Конашенков



Про це повідомило Оперативне командування Південь.

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«Високоточною авіаційною ракетою класу «повітря-земля» Х-59, випущеною з Су-35 ворог прицільно знищив чергову громадську вбиральню на околиці Нововоронцовки”, – сказано в повідомленні.

Там уточнили, що вартість Х-59 складає кілька сотень тисяч доларів.

Згідно з офіційним визначенням, ракета Х-59 призначена для ураження «важливих наземних та надводних об’єктів противника, прикритих ППО».

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