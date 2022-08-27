Главная » Україна » Інциденти
15:01 28 Августа 2022 14 Комментарии
Росія влучила високоточною ракетою в громадський туалет на Херсонщині
Російські військові влучили дорогою ракетою Х-59 у громадський туалет у Херсонській області.
Цікаво, що з цього приводу розповість Конашенков
Про це повідомило Оперативне командування Південь.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
«Високоточною авіаційною ракетою класу «повітря-земля» Х-59, випущеною з Су-35 ворог прицільно знищив чергову громадську вбиральню на околиці Нововоронцовки”, – сказано в повідомленні.
Там уточнили, що вартість Х-59 складає кілька сотень тисяч доларів.
Згідно з офіційним визначенням, ракета Х-59 призначена для ураження «важливих наземних та надводних об’єктів противника, прикритих ППО».
Тэги: херсон
Loading...
Новости по теме
ТОР
ТОРВ ЗСУ підтвердили сьогоднішні удари по Антонівському мосту
25.08.2022 15:18