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Главная » Україна » Суспільство
18:52 29 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Місія МАГАТЕ буде в Київі вже сьогодні

Прибуття місії Міжнародного агентства з атомної енергії до Києва очікується вже сьогодні, 29 серпня, а найближчими днями вона має розпочати роботу на Запорізькій АЕС.

Про це повідомив прессекретар МЗС Олег Ніколенко.

Він нагадав, що МАГАТЕ сформувало місію для візиту на ЗапорізькуАЕС. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів. Очолює місію генеральний директор організації Рафаель Гроссі.

«Делегація міжнародних експертів вже вирушила із Відня і сьогодні має прибути до Києва. Очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями», – написав Ніколенко.

Він також зазначив, що місія МАГАТЕ сфокусується на таких завданнях:

  • Фізичний захист

  • Ядерна безпека

  • Гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів

«Позиція України чітка: окупація Запорізької АЕС зі сторони російських військ та завезення на її територію великої кількості військової техніки і боєприпасів в порушення всіх міжнародних правил наражають атомну станцію на екстремальну небезпеку, зокрема провокування ядерного інциденту», – написав прес-секретар МЗС.

Тэги: Днями місія має розпочати роботу на Запорізькій АЕС
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