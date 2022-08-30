Окупанти наступали на кількох напрямках: ЗСУ відбили всі атаки

Російські окупанти намагалися наступати на Харківському, Слов’янському, Бахмутському, Авдіївському та Південнобузькому напрямках, але всюди отримали відсіч від ЗСУ.

Ворог зазнав втрат



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На Харківському напрямку противник вів наступальний бій з метою покращення тактичного положення в районі населеного пункту Уди, після вогневого ураження нашими воїнами відійшов.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога здійснили спробу ведення штурмових дій у напрямку Шнурків, успіху не мали, відійшли.

На Бахмутському напрямку окупанти вели наступальні бої у напрямках Зайцевого, Шумів та Кодеми. Отримали відсіч та відступили.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні бої у напрямках Мар’їнки та Новомихайлівки, успіху не мав, відійшов. Вів розвідку у напрямку Опитного.

На Південнобузькому напрямку ворог вів наступальні бої у напрямку Потьомкиного, успіху не мав, відійшов.