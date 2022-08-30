Главная » Україна » Суспільство
11:47 30 Августа 2022 218 Комментарии
Колаборант Стрємоусов втік з Херсона і записує відеозвернення з готелю у Воронежі
Колаборант і представник окупаційної “адміністрації” Херсонщини Кирило Стрємоусов, який називає український контрнаступ на півдні фейком, втік з Херсону та перебуває в Воронежі.
Стрємоусов записав відео з готелю у Воронежі
Про це повідомив Стерненко.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Він зазначив, що завдяки багатьом небайдужим громадянам вдалось встановити, що вчора та сьогодні Стрємоусов записував свої відеозвернення із готелю Marriott у м. Воронеж на проспекті Революції, 38.
На задньому тлі видно і Благовіщенський собор Воронежа, і таку ж жовто-світлу чотириповерхову будівлю на вул. Революції, 29 (технікум будівельних технологій). Позаду також є Воронезьке водосховище.
Тэги: херсон
Loading...
Новости по теме
ТОРУ Херсоні підірвали авто російського керівника поліції
30.08.2022 10:48
ТОРУ Херсоні пролунали вибухи: у місті стовпи диму
30.08.2022 10:23
ТОРНа свiтанку ЗСУ знов вдарили по Антонівському мосту
30.08.2022 06:19