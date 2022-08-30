Колаборант Стрємоусов втік з Херсона і записує відеозвернення з готелю у Воронежі

Колаборант і представник окупаційної “адміністрації” Херсонщини Кирило Стрємоусов, який називає український контрнаступ на півдні фейком, втік з Херсону та перебуває в Воронежі.

Стрємоусов записав відео з готелю у Воронежі



Про це повідомив Стерненко.

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Він зазначив, що завдяки багатьом небайдужим громадянам вдалось встановити, що вчора та сьогодні Стрємоусов записував свої відеозвернення із готелю Marriott у м. Воронеж на проспекті Революції, 38.

На задньому тлі видно і Благовіщенський собор Воронежа, і таку ж жовто-світлу чотириповерхову будівлю на вул. Революції, 29 (технікум будівельних технологій). Позаду також є Воронезьке водосховище.

Тэги: херсон