Генштаб розповів, куди окупанти переміщують сили 3-го армійського корпусу

Росія продовжує переміщення частин 3-го армійського корпусу на тимчасово окуповані території Запорізької та Харківської областей.

Росія розкидує підрозділи 3-го корпусу на проблемні напрямки



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Там також додали, що Росія ще й посилює угрупування своїх військ на Донецькому напрямку.

Зокрема противник посилює угруповання військ на Курахівському напрямку за рахунок перегрупування окремих підрозділів зі складу Центрального військового округу.

Водночас українські Сили оборони ведуть позиційні бої з метою покращення тактичного положення по лінії зіткнення.

Основні зусилля наших підрозділів зосереджуються на вогневому ураженні пунктів управління, засобів протиповітряної оборони, складів з боєприпасами та порушенні функціонування системи логістичного забезпечення противника.