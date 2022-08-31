Окупанти перегруповують війська для наступу на Запорізькому напрямку
Російські військові проводять перегрупування частин та підрозділів 3-го армійського корпусу на тимчасово зайнятій території Запорізької області з метою відновлення наступу на цьому напрямку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Також там зазначили, що противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. На сьогодні запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки.
На Бахмутському напрямку наступальними діями ворог намагався просунутися у напрямках Бахмута, Веселої Долини та Зайцевого, успіху не мав, відійшов. Намагається встановити контроль над населеним пунктом Кодема, тривають бої.
На Авдіївському напрямку противник наступальними діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Красногорівки та Мар’їнки, традиційно зазнав втрат та відступив.