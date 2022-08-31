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Главная » Україна » Суспільство
12:42 31 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Стоятимуть в черзі: окупанти відмовилися оформляти спецперепустки для місії МАГАТЕ

Окупаційна влада Запорізької області заявила про відмову оформляти спецперепустки учасникам місії МАГАТЕ, які повинні провести перевірку на АЕС в Енергодарі.

Представники МАГАТЕ перетинатимуть лінію зіткнення на загальних підставах

Про це повідомив колаборант Володимир Рогов, який називає себе “членом головної ради” Запорізької області.

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«Місія МАГАТЕ стоятиме в черзі, щоб потрапити на звільнену (захоплену росіянами – ред.) частину Запорізької області. Це викликано тим, що спецперепустки їм робити не будуть», – зазначив він.

За словами Рогова, учасники місії «могли б швидко та безперешкодно потрапити туди з Росії».

Водночас російські ЗМІ повідомляють, що в Енергодарі очікують на прибуття місії до міста вранці 1 вересня.

Як повідомляли Vlasti, глава МАГАТЕ Маріано Гроссі заявив про плани місії провести на Запорізькій атомній станції кілька днів, а “голова тимчасової адміністрації” регіону Євген Балицький дав міжнародним експертам лише один.

Тэги: Валентина Македон, Запорожская АЭС, Запорізька АЕС, МАГАТЕ
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